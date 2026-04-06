Belo e a namorada, a influenciadora Rayane Figliuzzi - Divulgação

Belo e a namorada, a influenciadora Rayane FigliuzziDivulgação

Publicado 06/04/2026 18:58

Rio - O cantor Belo protagoniza um momento romântico durante apresentação em Paraty no feriado de Páscoa. No meio do show, ele pausa o repertório para se declarar à namorada, a influenciadora Rayane Figliuzzi, que acompanha a apresentação próxima ao palco.

Ao falar com o público, o artista comemora o aniversário de dois anos de relacionamento. “Esse é um momento muito especial, porque estou completando dois anos de namoro com a Rayane. Estou comemorando aqui. Paraty vai virar a cidade do amor, porque quando for a lua de mel, a gente vai ter que vir para cá também. Te amo, meu amor!”, diz, sob aplausos da plateia.

Na sequência, Belo dedica à namorada a música “Perfeito Par”, tema romântico da novela Três Graças, reforçando o clima de celebração durante o show.

O relacionamento entre os dois é assumido publicamente e tem sido marcado por demonstrações de afeto nas redes sociais. No mesmo feriado, o cantor já prepara uma surpresa para a influenciadora, mantendo o tom de comemoração pela data especial.