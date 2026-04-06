Gracyanne revelou como conheceu o atual namorado Reprodução/Instagram

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Rio - Gracyanne Barbosa abriu a caixinha de perguntas do Instagram e contou para os seguidores sobre a primeira vez que encontrou o namorado, Gabriel Cardoso. A musa fitness conheceu o empresário durante viagem para Bahia. 
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Gracyanne vive um relacionamento com o empresário Gabriel Cardoso - Reprodução/Instagram
Gracyanne revelou como conheceu o atual namorado - Reprodução/Instagram
Gabriel Cardoso e Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram
"Onde conheceu seu namorado? Conta pra gente", pediu um internauta. "Foi no Réveillon em Trancoso, uma viagem e um momento incríveis, que ficarão para sempre no meu coração", respondeu ela. 
A primeira aparição pública de Gracyanne com Gabriel aconteceu em evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo em janeiro. Quatro dias depois, ela divulgou fotos do pedido de namoro. A musa fitness estava solteira desde o término do casamento de 16 anos com o cantor Belo em 2024. 