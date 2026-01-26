Gracyanne Barbosa troca beijos com novo affair em evento

Rio - Gracyanne Barbosa posou aos beijos com o novo affair, Gabriel Cardoso, em evento no Theatro Municipal de São Paulo, na noite desta segunda-feira (26). Essa é a primeira aparição pública do casal após o início dos boatos do romance.

A musa fitness estava solteira desde o término do casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram a separação em abril de 2024.

