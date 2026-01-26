Matéria Salva!

Gracyanne Barbosa troca beijos com novo affair em evento
Celebridades

Gracyanne Barbosa troca beijos com novo affair em evento

Musa fitness assumiu romance após fim de relação com Belo

O Dia
Gracyanne Barbosa beijou o novo affair em evento
Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso
Gracyanne Barbosa vive romance com Gabriel Cardoso
Gracyanne Barbosa
Rio - Gracyanne Barbosa posou aos beijos com o novo affair, Gabriel Cardoso, em evento no Theatro Municipal de São Paulo, na noite desta segunda-feira (26). Essa é a primeira aparição pública do casal após o início dos boatos do romance. 
A musa fitness estava solteira desde o término do casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram a separação em abril de 2024. 
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

