Gracyanne Barbosa troca beijos com novo affair em evento
Musa fitness assumiu romance após fim de relação com Belo
Rio - Gracyanne Barbosa posou aos beijos com o novo affair, Gabriel Cardoso, em evento no Theatro Municipal de São Paulo, na noite desta segunda-feira (26). Essa é a primeira aparição pública do casal após o início dos boatos do romance.
A musa fitness estava solteira desde o término do casamento de 16 anos com o cantor Belo. Os dois anunciaram a separação em abril de 2024.
