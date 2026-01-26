Luan Pereira e Victoria Miranda vão morar juntos - Reprodução / Instagram

Luan Pereira e Victoria Miranda vão morar juntosReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 20:08 | Atualizado 26/01/2026 20:10

Rio - Luan Pereira e Victoria Miranda decidiram dar mais um passo no relacionamento e anunciaram que vão morar juntos. A novidade foi compartilhada pelo casal nesta segunda-feira (26), em uma publicação nas redes sociais.



O cantor sertanejo publicou uma foto ao lado da noiva e celebrou a nova fase com uma legenda em tom romântico. “Nossa nova casa, só nossa. Agora temos um lar só pra nós”, escreveu.

A mudança marca um momento importante para os dois, que estão juntos há cerca de quatro meses. Luan e Victoria, ambos com 22 anos, iniciaram o relacionamento em agosto de 2025, assumiram o namoro em setembro e ficaram noivos em dezembro, pouco mais de dois meses após tornarem a relação pública.



Conhecido pelo sucesso no sertanejo e pela participação no "Dança dos Famosos em 2025", Luan já havia comentado anteriormente sobre o desejo de se casar em 2026.