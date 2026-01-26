Caetano Veloso surge ao lado de Ivete Sangalo e Ney Matogrosso em SalvadorReprodução / Instagram

O Dia
Rio - Caetano Veloso, de 83 anos, dividiu com o público registros de encontros com amigos próximos da música ao longo do último fim de semana, em Salvador. Em clima de celebração, o artista apareceu ao lado de nomes como Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso.
Flora Gil, Gilberto Gil, Caetano, Paula Lavigne, Margareth Menezes, Luísa Sonza e Mariana Ximenes - Reprodução / Instagram
Caetano Veloso e Gilberto Gil - Reprodução / Instagram
Caetano Veloso e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Caetano Veloso e Ney Matogrosso - Reprodução / Instagram
Caetano Veloso e Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram
Caetano Veloso e Gilberto Gil - Reprodução / Instagram

"Registros mais que especiais do último final de semana, aqui em Salvador! Duas noites cheias de alegria, amigos, família e música boa”, escreveu o cantor ao publicar os cliques. 

Um dos encontros aconteceu na sexta-feira (23), na casa de Ney Matogrosso, no bairro do Rio Vermelho. A reunião contou com a presença de Ivete Sangalo e incluiu uma roda de samba. As cantoras baianas Melly e Ju Moraes, ex-The Voice Brasil, também participaram do momento.

Já no fim de semana, Caetano e a mulher, Paula Lavigne, estiveram na casa de Gilberto Gil e Flora Gil, em Salvador. O encontro reuniu outros convidados conhecidos do público, como Margareth Menezes, Luísa Sonza e Mariana Ximenes. A reunião foi compartilhada por Flora em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (26).