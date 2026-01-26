Caetano Veloso surge ao lado de Ivete Sangalo e Ney Matogrosso em Salvador - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 19:40

Rio - Caetano Veloso, de 83 anos, dividiu com o público registros de encontros com amigos próximos da música ao longo do último fim de semana, em Salvador. Em clima de celebração, o artista apareceu ao lado de nomes como Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso.