"Registros mais que especiais do último final de semana, aqui em Salvador! Duas noites cheias de alegria, amigos, família e música boa”, escreveu o cantor ao publicar os cliques.
Um dos encontros aconteceu na sexta-feira (23), na casa de Ney Matogrosso, no bairro do Rio Vermelho. A reunião contou com a presença de Ivete Sangalo e incluiu uma roda de samba. As cantoras baianas Melly e Ju Moraes, ex-The Voice Brasil, também participaram do momento.
Já no fim de semana, Caetano e a mulher, Paula Lavigne, estiveram na casa de Gilberto Gil e Flora Gil, em Salvador. O encontro reuniu outros convidados conhecidos do público, como Margareth Menezes, Luísa Sonza e Mariana Ximenes. A reunião foi compartilhada por Flora em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (26).
