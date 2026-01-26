Aline Campos - Reprodução / Instagram

Aline Campos Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2026 12:45

Rio - Seis dias após deixar o "Big Brother Brasil 26", Aline Campos usou as redes sociais para compartilhar uma carta aberta sobre sua experiência no reality. A atriz, de 38 anos, publicou no Instagram um texto escrito no bloco de notas, datado desta segunda-feira (26), no qual reflete sobre a rejeição que sentiu dentro e fora da casa.



"Resolvi escrever porque nem tudo o que aparece é tudo o que existe", afirmou. Aline também declarou compreender as críticas que recebeu ao longo do jogo. "Entendo quem me rejeitou. Quem me criticou. Entendo quem me julgou dentro da casa. Entendo quem me julgou fora dela também", escreveu.



Primeira eliminada da edição, a carioca destacou os aprendizados do confinamento e reconheceu falhas pessoais. "Tenho ego para equilibrar. Erro. Ainda erro muito e continuarei errando. Também estou em processo", afirmou, ao reforçar que não se considera perfeita.



Na carta, Aline explicou que entrou no "BBB 26" com a intenção de manter a própria essência. "Eu nunca entrei ali para ser melhor do que ninguém. Entrei para ‘jogar’ sem deixar de ser verdadeira comigo mesma", disse. Ela também negou ter assumido um personagem. "Não tinha personagem. Não tinha máscara. Era eu."



Durante sua passagem pelo programa, Aline ficou conhecida pelo estilo de vida alternativo, com foco no bem-estar mental e espiritual, além das práticas de meditação, que renderam debates na casa e um embate com Ana Paula Renault em seu último Sincerão.



Ao falar sobre a rejeição do público, a atriz associou as críticas ao estranhamento causado por suas escolhas pessoais. "Quando alguém aparece tentando viver diferente, isso incomoda. Nos força a sair do modo padrão de pensar, sentir, enxergar a vida. Parece estranho, exagerado, forçado, chato, eu sei. Eu não sou perfeita”, escreveu.