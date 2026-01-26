Klebber Toledo se declarou para a filha nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2026 21:13

Rio - Klebber Toledo descreveu as descobertas da paternidade após o nascimento da filha, Clara, de um mês, fruto do casamento com Camila Queiroz. Nesta segunda-feira (26), o ator compartilhou um vídeo com a bebê nos braços e se declarou para a herdeira.

"Antes de você nascer, todos chegavam até mim e me perguntavam se eu estava pronto para ser pai. Eu respondia: sim, já estou pronto há muito tempo! Hoje vejo que não é sobre estar pronto, e sim sobre estar disponível para aprender", afirmou ele.

"A troca é o melhor aprendizado, o amor é o melhor caminho pra crescer, se doar por algo que você nem compreende te traz força e sabedoria das quais você jamais imaginaria ter, e errar faz parte, aceite e admita os seus erros… vai fazer bem pra você e para todos ao seu redor. Clara, espero estar ao seu lado todos os dias. Te amo cada dia mais", completou Klebber.