Klebber Toledo se declarou para a filha nas redes sociais Reprodução/Instagram
Klebber Toledo publica declaração para a filha: 'Te amo cada dia mais'
Ator refletiu sobre paternidade após o nascimento de Clara
Luan Pereira e namorada vão morar juntos após 4 meses de relacionamento
Casal anunciou a novidade nesta segunda-feira (26)
Caetano Veloso surge ao lado de Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Ney Matogrosso em Salvador
Luíza Sonza e Mariana Ximenes também estiveram no cliques
Lexa comenta emoção de acompanhar parto de Gabi Luthai
'Ver uma grande amiga dando à luz foi surreal', afirmou a cantora
Gil do Vigor rebate internauta após ser questionado sobre formação acadêmica
Ex-BBB relembrou trajetória ao responder comentário nas redes sociais
Neymar rebate internauta que chama Amanda Kimberlly de 'amante'
Jogador também defendeu a mãe, Nadine de críticas; entenda
