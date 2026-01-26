Gil do Vigor foi questionado sobre graduação em economia e rebateu internauta - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor foi questionado sobre graduação em economia e rebateu internauta Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2026 17:46

Rio - Gil do Vigor, de 34 anos, respondeu o comentário de internauta que levantou um questionamento sobre a formação dele em economia. O influenciador publicou um vídeo com dicas financeiras e aproveitou para rebater a fala.

"E esse cara se tornou especialista em economia quando?", perguntou o internauta. "Apenas um PhD na Califórnia e um pós-doutorado na Universidade de Chicago, trabalhando ao lado de um ganhador do Nobel em economia do ano passado. É suficiente ou preciso de tua aprovação?", disparou o ex-BBB.

Além da graduação, Gil do Vigor é um dos apresentadores do "Bate-Papo BBB", que recebe os eliminados do reality show. Ele também atualiza o público no "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, sobre tudo que acontece na casa mais vigiada do país.