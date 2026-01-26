Gil do Vigor foi questionado sobre graduação em economia e rebateu internauta Reprodução/Instagram
Gil do Vigor rebate internauta após ser questionado sobre formação acadêmica
Ex-BBB relembrou trajetória ao responder comentário nas redes sociais
Neymar rebate internauta que chama Amanda Kimberlly de 'amante'
Jogador também defendeu a mãe, Nadine de críticas; entenda
Cassio Scapin mostra samba no pé e interage com foliões em ensaio da Mocidade Alegre
Ator foi lembrado pelo personagem Nino, do programa 'Castelo Rá-Tim-Bum'
Aline Campos publica carta aberta após eliminação no 'BBB 26': 'Não tinha personagem'
Atriz, que saiu do programa com 61,64% dos votos, refletiu sobre rejeição
Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda
Casal reagiu a uma publicação nostálgica de 2006
Luísa Sonza exibe curvas em dia de praia na Bahia
Cantora recebeu elogios de internautas: 'Maravilhosa demais'
