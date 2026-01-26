Rita Cadillac - Reprodução / YouTube

Publicado 26/01/2026 10:52

Rio - A cantora e dançarina Rita Cadillac, de 72 anos, interrompeu uma entrevista para um podcast em São Paulo depois de discordar da condução do apresentador Roger Turchett. O incidente, ocorrido durante a gravação para o canal "Intervenção", do Youtube, resultou na saída da artista do estúdio e na destruição da autorização de uso de imagem diante das câmeras. Apesar disso, a entrevista foi publicada.

O conflito teve início quando o apresentador abordou temas relacionados ao passado da ex-chacrete em produções de conteúdo adulto e apontou algumas pessoas que haviam feito acusações sobre ela na internet. Em seguida, Roger disse que a história "daria pano para manga". O conflito teve início quando o apresentador abordou temas relacionados ao passado da ex-chacrete em produções de conteúdo adulto e apontou algumas pessoas que haviam feito acusações sobre ela na internet. Em seguida, Roger disse que a história "daria pano para manga".

"Você está dando palco para ele. Você está valorizando ele e me deixou sem me valorizar", afirmou Rita antes de se levantar. Irritada, Rita reforçou que havia um acordo prévio para que esses assuntos não fossem tratados na entrevista.

Ela se levantou da mesa, rasgou o documento de autorização de imagem e declarou que não permitia a exibição do conteúdo. "Você conseguiu me tirar do sério... Eu tenho 72 anos. Eu tenho 52 de carreira. Eu nunca fiz isso com ninguém. Isso que você acabou de fazer acaba com a minha moral", desabafou.

Durante o episódio, o apresentador chegou a pedir desculpas e ofereceu o corte do trecho específico, mas a posição de Rita Cadillac pela não veiculação foi mantida no momento da gravação. A entrevista, entretanto, foi publicada na última quinta-feira (22), no Youtube.



Antes do desentendimento, Rita havia detalhado aspectos de sua vida pessoal e familiar. A cantora relatou ter sido criada pela avó paterna após o falecimento do pai, vítima de leucemia, apenas 13 dias após o seu nascimento.

