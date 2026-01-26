Lexa relatou emoção com nascimento de Matteo, filho de Gabi Luthai - Reprodução/Instagram

Lexa relatou emoção com nascimento de Matteo, filho de Gabi Luthai Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2026 18:41

Rio - Lexa relatou o sentimento após acompanhar o nascimento do segundo filho de Gabi Luthai e Teo Teló . A cantora usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para falar sobre a chegada de Matteo, que veio ao mundo no fim de semana.

fotogaleria

"Eu vivi um dos momentos mais especiais da minha vida, ver uma grande amiga dando à luz foi surreal. Eu vi a mão de Deus naquela sala! Um parto lindo! Amiga, eu sempre te admirei, mas ver a sua força, resiliência e fé...me emocionou!", escreveu ela.

A artista comentou a generosidade do casal em ter permitido que ela fizesse parte desse momento especial. "Meus amigos e padrinhos, vocês são maravilhosos!! Pietro e Matteo são duas bençãos. Eu cheguei e ele nasceu tão rápido! Eu precisava viver isso e agradeço à Deus e a vocês por isso! Nunca se esqueça minha amiga, eu sempre estarei aqui pra te dar a mão."

Nos comentários, Gabi Luthai retribuiu a mensagem carinhosa de Lexa. "Você chegar no timing exato do nascimento, pra presenciar esse momento inexplicável, em oração, com a energia de amor que você exala, não tem explicação! Assim, sem combinar...Te amo! Que honra ter você conosco. Amo nossa amizade e sei que teremos muitas vitórias para celebrar juntas, saiba também que estarei ao seu lado sempre", disse ela.