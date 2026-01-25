Nasceu Matteo, segundo filho de Gabi Luthai e Teo TelóReprodução/Instagram
Gabi Luthai anuncia nascimento do segundo filho com Teo Teló
Matteo veio ao mundo no sábado (24)
Gabi Luthai anuncia nascimento do segundo filho com Teo Teló
Matteo veio ao mundo no sábado (24)
Fiuk publica cliques deitado com loira e internautas reagem
Identidade da mulher, no entanto, não foi revelada
Simone Mendes apresenta novo show em São Paulo
Cantora foi prestigiada por Paula Fernandes, Leo Dias e Camila Loures
Thiago, dupla de Thaeme, oficializa união com Geórgia Fröhlich
Cantor e influenciadora se casaram no civil neste sábado (24)
Deborah Secco sensualiza em ensaio de biquíni fio-dental
Atriz mostrou as peças de sua nova coleção
Vanessa Lopes muda visual e surge com fios iluminados
Influenciadora revelou a transformação capilar neste sábado (24)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.