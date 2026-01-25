Nasceu Matteo, segundo filho de Gabi Luthai e Teo TelóReprodução/Instagram

Rio - Gabi Luthai e Teo Teló comunicaram neste domingo (25) o nascimento do segundo filho, Matteo, em São Paulo. A influenciadora e o empresário, que já são pais de Pietro, de 1 ano, fizeram uma publicação em conjunto com fotos do parto. 
"Bem-vindo, Matteo. 24/01/2026. Fomos tomados mais uma vez pelo amor incondicional. Que benção ter você em nossas vidas, te amamos!", escreveram nas redes sociais. 
Thais Fersoza, madrinha do primogênito do casal, comemorou a chegada do menino. "Mais um amor das nossas vidas!!!!!!!! Bem-vindo, Matteo!!! A gente te ama desde o primeiro momento que soubemos que você estava na barriguinha da mamãe. Estamos ansiosos pra te agarrar", afirmou. 