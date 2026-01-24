Vanessa Lopes exibiu mudança no cabelo em fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes exibiu mudança no cabelo em fotos nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2026 18:48

Rio - Vanessa Lopes abandonou os fios escuros e apareceu nas redes sociais neste sábado (24) com o cabelo iluminado. A influenciadora de 24 anos compartilhou diversas fotos exibindo o novo visual feito pelo hair stylist Danilo Herbert.

fotogaleria

"Foi aqui que pediram um castanho iluminado?", escreveu ela na legenda.

A ex-BBB ganhou diversos comentários após exibir a mudança capilar. "Eu amei, está perfeita", afirmou uma seguidora. "Realçou muito seus olhos", analisou outra. "Não volta de novo para o pretinho", pediu uma terceira.