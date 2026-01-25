Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Simone Mendes apresenta novo show em São Paulo
Celebridades

Simone Mendes apresenta novo show em São Paulo

Cantora foi prestigiada por Paula Fernandes, Leo Dias e Camila Loures

Mais artigos de O Dia
O Dia
Simone Mendes
Simone Mendes apresenta novo show, \'Intimidade\', em São Paulo
Simone Mendes é prestigiada por famosos em show
Simone Mendes apresenta novo show em São Paulo
Simone Mendes apresenta show em São Paulo
Simone Mendes canta sucessos da carreira em São Paulo
Paula Fernandes
Paula Fernandes prestigia show de Simone Mendes
Leo Dias
Camila Loures curte show de Simone Mendes
Simone Mendes esbanja beleza em bastidores de show
Simone Mendes aposta em cropped e calça para show
Publicidade
Rio - Simone Mendes apresentou seu novo show, intitulado "Intimidade", no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite deste sábado (24). Através das redes sociais, a cantora - que recentemente gravou o audiovisual "O Melhor de Mim" -, celebrou a estreia do projeto.
"Noite especial, que ficará marcada na memória. [...] Um dos shows mais lindos que fiz", escreveu a sertaneja, ao compartilhar registros do show. A apresentação contou com um repertório repleto de sucessos, como "P do Pecado", "Dois fugitivos", "Loka", "Mulher F*d*", "Oi, Erro" e "Saudade Proibida".
No show, a artista esbanjou beleza ao vestir cropped e calça na cor branca. O look teve direito a muitas pedrarias e transparência nos lugares certos. Cabelo solto e acessórios completaram o visual da cantora.
A apresentação foi prestigiada por mais um ícone do sertanejo feminino, Paula Fernandes. O jornalista Leo Dias e a influenciadora digital Camila Loures também estiveram presentes. "Você é surreal, irmã. Foi lindo. Parabéns. Sucesso sempre. Que Deus te abençoe muito", elogiou a youtuber, na mesma rede social.
Novo audiovisual
E as novidades não param por aí! Na quinta-feira (22), Simone gravou o audiovisual "O Melhor de Mim", em Brasília. O projeto contou com apresentação de canções inéditas, como "Amor Criminoso", "Jeito Fajuto", "Pé e Abismo", "Direitos Iguais", "Lágrima Amarela", "Peguete" e sucessos já consagrados.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]