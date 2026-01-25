Simone Mendes apresenta novo show em São Paulo

Rio - Simone Mendes apresentou seu novo show, intitulado "Intimidade", no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite deste sábado (24). Através das redes sociais, a cantora - que recentemente gravou o audiovisual "O Melhor de Mim" -, celebrou a estreia do projeto.

"Noite especial, que ficará marcada na memória. [...] Um dos shows mais lindos que fiz", escreveu a sertaneja, ao compartilhar registros do show. A apresentação contou com um repertório repleto de sucessos, como "P do Pecado", "Dois fugitivos", "Loka", "Mulher F*d*", "Oi, Erro" e "Saudade Proibida".

No show, a artista esbanjou beleza ao vestir cropped e calça na cor branca. O look teve direito a muitas pedrarias e transparência nos lugares certos. Cabelo solto e acessórios completaram o visual da cantora.

A apresentação foi prestigiada por mais um ícone do sertanejo feminino, Paula Fernandes. O jornalista Leo Dias e a influenciadora digital Camila Loures também estiveram presentes. "Você é surreal, irmã. Foi lindo. Parabéns. Sucesso sempre. Que Deus te abençoe muito", elogiou a youtuber, na mesma rede social.

Novo audiovisual

E as novidades não param por aí! Na quinta-feira (22), Simone gravou o audiovisual "O Melhor de Mim", em Brasília. O projeto contou com apresentação de canções inéditas, como "Amor Criminoso", "Jeito Fajuto", "Pé e Abismo", "Direitos Iguais", "Lágrima Amarela", "Peguete" e sucessos já consagrados.

