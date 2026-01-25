Anitta ’lançou’ maldição em criminosos que furtaram telefones em seu show Reprodução/Instagram
January 25, 2026
Vídeo! Anitta 'amaldiçoa' ladrões de celular em show
Cantora reclamou de furtos durante apresentação de pré-Carnaval
Gabi Luthai anuncia nascimento do segundo filho com Teo Teló
Matteo veio ao mundo no sábado (24)
Fiuk publica cliques deitado com loira e internautas reagem
Identidade da mulher, no entanto, não foi revelada
Simone Mendes apresenta novo show em São Paulo
Cantora foi prestigiada por Paula Fernandes, Leo Dias e Camila Loures
Thiago, dupla de Thaeme, oficializa união com Geórgia Fröhlich
Cantor e influenciadora se casaram no civil neste sábado (24)
Deborah Secco sensualiza em ensaio de biquíni fio-dental
Atriz mostrou as peças de sua nova coleção
