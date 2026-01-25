Anitta ’lançou’ maldição em criminosos que furtaram telefones em seu show - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2026 21:48

Rio - Anitta se manifestou sobre as tentativas de furto durante o show de pré-Carnaval realizado neste domingo (25) no gramado do Riocentro, na Zona Sudoeste. Do palco, a cantora "amaldiçoou" os criminosos que estavam na plateia.

"O mesmo tambor que eu fiz para acabar com a chuva, eu fiz para acabar com a raça de quem veio aqui pegar celular. Eu tô amaldiçoando, nesse momento, eu tô amaldiçoando a vida de cada um que veio aqui pegar telefone. Cada telefone que você roubar hoje vai ser uma notícia de merda na sua vida que você vai ouvir amanhã", disparou a artista.

Anitta garantiu não ter pena dos ladrões e explicou o reforço na segurança do evento. "Quem tem dinheiro para comprar o ingresso para vir roubar celular tem dinheiro para fazer alguma coisa que presta na vida. Então, eu não tenho nem medo. Dobrei a segurança, mas fiquem ligados vocês também, viu, galera? Na hora de pular, na hora da rodinha, fica de olho no telefone", alertou.

