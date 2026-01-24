Thiago e Geórgia se casaram no civil Reprodução/Instagram

Rio - Thiago Bertoldo, que forma dupla com Thaeme, se casou com Geórgia Fröhlich no civil na tarde deste sábado (24), em São Paulo. A cerimônia intimista reuniu familiares e amigos próximos do casal antes da união religiosa marcada para agosto deste ano.
"Dia do nosso SIM na Lei dos Homens! Dia de assinatura mais importante da nossa vida! Te amo, minha esposa", escreveu o sertanejo. 
Thiago e Geórgia estão juntos há quase seis anos. O cantor e a influenciadora participaram do reality show "Power Couple Brasil 5", da Record, em 2021. Eles foram o 10° casal eliminado do programa. 