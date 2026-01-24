Deborah Secco apostou em biquíni fio-dental para ensaio Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Deborah Secco, de 46 anos encantou os seguidores neste sábado (24) ao publicar as fotos de um ensaio em que exibe as curvas usando biquíni fio-dental. As peças são parte da coleção desenvolvida pela atriz. 
fotogaleria
Deborah Secco - Reprodução/Instagram
Deborah Secco - Reprodução/Instagram
Deborah Secco apostou em biquíni fio-dental para ensaio - Reprodução/Instagram
"É  hoje!!! Elas chegaram!!!! Sou completamente suspeita, pois essas são as minhas cores preferidas!!!", contou a artista. 
Recentemente, Deborah Secco mostrou a filha cuidando dela e brincou sobre o que está por trás da sua juventude. "É a 'mãozinha leve' da Maria Flor!". A menina de 10 anos é fruto do antigo relacionamento da atriz com Hugo Moura.