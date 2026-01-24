Deborah Secco apostou em biquíni fio-dental para ensaio - Reprodução/Instagram

Deborah Secco apostou em biquíni fio-dental para ensaio Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2026 20:33

Rio - Deborah Secco, de 46 anos encantou os seguidores neste sábado (24) ao publicar as fotos de um ensaio em que exibe as curvas usando biquíni fio-dental. As peças são parte da coleção desenvolvida pela atriz.

fotogaleria

"É hoje!!! Elas chegaram!!!! Sou completamente suspeita, pois essas são as minhas cores preferidas!!!", contou a artista.