Deborah Secco revela 'segredo' da juventude e se diverte ao lado da filha Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 20:05

Rio - Deborah Secco entrou na brincadeira nas redes sociais ao revelar, de forma bem-humorada, o que seria o "segredo" por trás de sua aparência jovial. Segundo a atriz, a responsável é a filha Maria Flor, de 10 anos, fruto do relacionamento com Hugo Moura.

Em um vídeo publicado no Instagram, Deborah aparece sentada enquanto a menina massageia seu rosto. Na cena, Maria Flor diz que está "cuidando da estética" da mãe, arrancando risadas. A atriz aproveitou o momento para brincar com os seguidores: “As pessoas perguntam qual o segredo da minha juventude: é a ‘mãozinha leve’ da Maria Flor!”.

Nos últimos dias, Deborah também compartilhou registros das férias ao lado da filha. Em clima de descanso, mãe e filha surgem juntas em uma viagem cujo destino não foi revelado. Na legenda, a atriz destacou o momento de conexão entre as duas: “Modo férias ativado! Ela e eu criando memórias”.

Maria Flor nasceu do relacionamento de Deborah com Hugo Moura, que chegou ao fim em abril de 2024, após 9 anos de união. A viagem acontece pouco depois de a atriz passar o Réveillon em um resort de luxo em Alagoas ao lado do atual namorado, o produtor musical Dudu Borges, com quem assumiu o relacionamento em março.