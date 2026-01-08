Thais Carla passará por cirurgias reparadoras após bariátrica - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 19:15

Rio - Thais Carla explicou quais serão os próximos passos realizar a cirurgia bariátrica e emagrecer mais de 70 kg. A influenciadora detalhou o processo nesta quinta-feira (8) ao ser questionada na caixinha de perguntas do Instagram sobre quando faria a intervenção reparadora.

"É uma pergunta muito frequente. Quando vou fazer a retirada de pele? Gente, em maio ou abril, eu fiz a cirurgia [bariátrica], então, tenho que esperar um ano de conclusão para ver o que vou começar a fazer. Se é braço, perna, peito ou costas", revelou nos Stories.

Ela também contou aos seguidores o que mudou em seu dia a dia com a redução de peso. "É pode achar uma roupa em loja de departamento, sentar em qualquer lugar despreocupada...são pequenas coisas que fazem bastante diferença", disse Thais.