Thais Carla passará por cirurgias reparadoras após bariátrica Reprodução/Instagram
Thais Carla detalha procedimentos estéticos que fará após bariátrica
Influenciadora relatou que pretende remover excesso de pele
Thais Carla detalha procedimentos estéticos que fará após bariátrica
Influenciadora relatou que pretende remover excesso de pele
Ex-affair de Vini Jr. assume namoro com Guga, do Fluminense
Casal surgiu em clima de romance em Fernando de Noronha
Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico e faz alerta: 'Cuidado'
Apresentadora falou sobre os perigos escondidos dentro de casa
Julia Roberts diz que não faria ‘Uma Linda Mulher’ nos dias de hoje
Atriz comenta desconforto do público e destaca como os tempos e ideias mudaram
Filho de Preta Gil anuncia novo álbum e relata 'ano difícil' com morte da mãe
Francisco Gil é um dos integrantes da banda Gilsons
Virginia corre pelas ruas de Dubai para assistir ao jogo de Vini Jr
Influenciadora usou jaqueta exclusiva com imagens do jogador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.