Rio - Thais Carla explicou quais serão os próximos passos realizar a cirurgia bariátrica e emagrecer mais de 70 kg. A influenciadora detalhou o processo nesta quinta-feira (8) ao ser questionada na caixinha de perguntas do Instagram sobre quando faria a intervenção reparadora. 
Thais Carla passará por cirurgias reparadoras após bariátrica - Reprodução/Instagram
"É uma pergunta muito frequente. Quando vou fazer a retirada de pele? Gente, em maio ou abril, eu fiz a cirurgia [bariátrica], então, tenho que esperar um ano de conclusão para ver o que vou começar a fazer. Se é braço, perna, peito ou costas", revelou nos Stories. 
Ela também contou aos seguidores o que mudou em seu dia a dia com a redução de peso. "É pode achar uma roupa em loja de departamento, sentar em qualquer lugar despreocupada...são pequenas coisas que fazem bastante diferença", disse Thais. 