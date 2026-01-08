Francisco Gil desenvolveu novo disco em meio morte da mãe, Preta Gil - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 17:49

Rio - Francisco Gil contou nas redes sociais nesta quinta-feira (8) que finalizou o novo disco da banda Gilsons e aproveitou para desabafar sobre o processo criativo em meio ao luto pela morte da mãe, Preta Gil, que faleceu em julho do ano passado.

"Quando pensamos em um fim, geralmente nos vem também a ideia, o silêncio, a luz. A sombra também revela as formas, e formas nem sempre são tão claras. Navegar pelas formas das sombras é inevitável", escreveu o músico.

O artista falou sobre se apegar em coisas boas mesmo em momentos complicados. "Atravessamos por um ano que a gente não vai esquecer, porque foi o mais difícil e sorrimos. Fizemos também um disco. Nosso segundo álbum. Nossas músicas. Nossas histórias. Luz e sombra. Eu vejo luz em maior proporção do que eu vejo a escuridão", disse ele.

Francisco Gil é fruto do relacionamento de Preta Gil com Otávio Muller. O cantor integra o grupo junto de José e João, filho e neto de Gilberto Gil.