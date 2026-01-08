Othon Bastos e Martha Overbeck - Reprodução / Instagram

Othon Bastos e Martha Overbeck Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 14:03

Rio - Othon Bastos, de 92 anos, e a atriz Martha Overbeck, de 87, completaram 60 anos de casamento nesta quinta-feira (8). A data marca as chamadas Bodas de Diamante e foi celebrada com a divulgação de registros do casal nas redes sociais, em uma publicação feita pelo perfil @othonbastosnoteatro, administrado pela equipe do ator.

fotogaleria

"Em 8 de janeiro, Othon Bastos e a atriz Martha Overbeck comemoram 60 anos de casados. Eles completam Bodas de Diamante. A caminhada com muito amor, respeito e resistência estabeleceram entre si uma cumplicidade bonita, que pela durabilidade mostrou ser inabalável, capaz de atravessar o tempo e as adversidades de uma vida a dois. Juntos formaram sua Companhia de teatro, dividiram o palco, as cenas e fizeram uma família de artistas. Nossa produção deseja felicidades ao casal! Viva Othon e Martha!!”, diz o texto publicado.Natural de Tucano, no interior da Bahia, Othon Bastos mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro. No fim da década de 1950, passou um período em Londres, na Inglaterra, experiência que marcou sua formação artística. “Quando cheguei e falei que minha profissão era a de ator, disseram que nossa profissão não existe e mandaram que eu colocasse estudante”, recordou o artista em relato já compartilhado publicamente.De volta ao Brasil, consolidou sua carreira nos anos 1960 e integrou o elenco de clássicos do cinema nacional, como O Pagador de Promessas (1962) e Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964). Ao lado de Martha Overbeck, também dividiu o palco no espetáculo Caminho de Volta, apresentado em 1974.Na televisão, Othon Bastos acumulou passagens por diferentes emissoras, entre elas Tupi, Manchete, Globo, SBT, Record e Band. Entre os trabalhos mais lembrados estão a minissérie Teresa Batista (Globo, 1992), Éramos Seis (SBT, 1994) e a novela Império (Globo, 2014).