Thiago Martins surge com novo visual durante fériasReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 21:05

Rio - Thiago Martins, de 37 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (8) ao exibir um novo visual durante as férias de verão. O ator e cantor está aproveitando dias de descanso em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e compartilhou fotos em que aparece curtindo o arquipélago com o cabelo loiro platinado.

No Instagram, Thiago publicou registros de um passeio de barco ao lado do irmão mais velho, Carlos André, e de um grupo de amigos. Nas imagens, ele surge sorridente, cantando, dançando e mergulhando no mar, aproveitando o clima de férias.

O novo visual, assumido durante a virada do ano, rendeu diversos elogios de amigos e fãs nas redes sociais. “Olha esse sol de Noronha… e olha você iluminando ainda mais a paisagem”, escreveu uma internauta. “Você é incrível, adoro você de qualquer jeito”, comentou outra fã. “Lindo em um lugar lindo”, destacou mais uma seguidora.