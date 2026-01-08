Carol Peixinho mostrou chuva de granizo que atingiu sua casa Reprodução/Instagram

Rio - Carol Peixinho, de 40 anos, se assustou com a tempestade que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quinta-feira (8). A ex-BBB mostrou registros das pedras de granizo que caíram na escada da área externa da residência. 
fotogaleria
Pedras de granizo na varanda de Carol Peixinho - Reprodução/Instagram
Carol Peixinho - Reprodução/Instagram
Carol Peixinho mostrou chuva de granizo que atingiu sua casa - Reprodução/Instagram
"Chocada. Olha isso, chovendo granizo. Que medo! Olha como está a escada. Aquilo tudo é gelo", disse a influenciadora. 
A mulher de Thiaguinho não escondeu a apreensão com a situação causada pelo forte temporal. "Tempestade! Chuva de granizo! Raios e trovões! Aff... que medo", escreveu na legenda. 