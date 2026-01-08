Sophie Charlotte e Xamã - Thiago Mattos/ Brazil News

Sophie Charlotte e Xamã Thiago Mattos/ Brazil News

Publicado 08/01/2026 20:12

Rio - Sophie Charlotte, de 36 anos, e Xamã, também de 36, apagaram as fotos em que apareciam juntos nas redes sociais, o que levantou especulações sobre um possível término do namoro.

O casal está junto desde julho de 2024 e se conheceu durante as gravações do remake de "Renascer", da TV Globo, no qual Xamã interpretou Damião e Sophie deu vida à personagem Eliana. Atualmente, os dois seguem trabalhando juntos, integrando o elenco da novela "Três Graças".

Em 2025, o relacionamento já havia passado por uma crise. Durante o Carnaval, Sophie e Xamã chamaram a atenção ao aparecerem em festas separadas, e a atriz chegou a afirmar em entrevista que “não estavam juntos”. Meses depois, no entanto, eles reataram o namoro e voltaram a surgir juntos em uma viagem romântica a Paris, na França.

Apesar dos rumores mais recentes, até o momento nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre um possível fim da relação.