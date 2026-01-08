Márcia Goldschmidt se machucou ao escorregar no banheiro de casa Reprodução/Instagram
Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico e faz alerta: 'Cuidado'
Apresentadora falou sobre os perigos escondidos dentro de casa
Julia Roberts diz que não faria ‘Uma Linda Mulher’ nos dias de hoje
Atriz comenta desconforto do público e destaca como os tempos e ideias mudaram
Filho de Preta Gil anuncia novo álbum e relata 'ano difícil' com morte da mãe
Francisco Gil é um dos integrantes da banda Gilsons
Virginia corre pelas ruas de Dubai para assistir ao jogo de Vini Jr
Influenciadora usou jaqueta exclusiva com imagens do jogador
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega revela diagnóstico de câncer de mama
Bruna Furlan explicou diagnóstico de carcinoma mamário invasivo com metástase
Rogério Flausino se despede da filha que estuda na Inglaterra e emociona fãs
Artista publicou uma série de fotos e vídeos ao lado da jovem
