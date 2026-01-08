Márcia Goldschmidt se machucou ao escorregar no banheiro de casa - Reprodução/Instagram

Rio - Márcia Goldschmidt alertou os seguidores após sofrer um acidente doméstico no banheiro. Nesta quinta-feira (8), a apresentadora relatou que tentava pegar uma toalha caída no chão quando escorregou e bateu a cabeça em uma quina.

"Graças a Deus não foi dessa vez, porque Deus botou um anjo ali do meu lado. Mas é importante contar isso para vocês, porque não é para fazer draminha de internet, não. É porque realmente aquela estatística que dizem que a maior parte dos acidentes fatais acontece dentro de casa, no banheiro, é verdade. Cuidado", disse ela.

A apresentadora ficará de repouso e sendo monitorada por médicos por conta do incidente. "Olha, eu por um triz, não estaria mais aqui hoje. Mas Deus estava lá. Por mais um pouquinho, mais aqui embaixo, se o corte tivesse sido um pouquinho abaixo, eu nem sei onde eu estaria. Hoje eu estou tonta, a cabeça dói, tenho que ficar em repouso, em observação", contou.

Márcia Goldschmidt comentou a fragilidade da existência humana. "Gente, a vida é muito frágil, sabe? A gente fica dando importância para tantas coisas, achando: 'Ah, amanhã, mês que vem', quando, num segundo, tudo pode acabar. É uma coisa, uma bobagem, pegar uma toalha no chão".