Rogério Flausino se despede da filha que estuda na Inglaterra - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 15:11

Rio - Rogério Flausino viveu um momento de emoção nesta quarta-feira (7) ao se despedir da filha mais velha, Nina, de 18 anos. A jovem retornou a Londres, na Inglaterra, onde estuda, após passar as festas de fim de ano no Brasil ao lado da família.

O vocalista do Jota Quest e a mulher, Ludmila Alves Carvalho, usaram as redes sociais para compartilhar a despedida e falar sobre a mistura de sentimentos provocada pela distância. “Vai, Ninoca! Dia de reembarcar nossa ‘peque-Nina’ para o outro lado do Atlântico para retomar os estudos após as microférias de Natal e Ano Novo… Dá aquele super aperto no coração só de pensar na distância e na saudade… Mas a causa é mais do que justa”, escreveram.Na sequência, o casal deixou uma mensagem de carinho para a filha. “Vai com Deus, querida Nina! Estaremos sempre daqui torcendo e te esperando! Feliz Ano Novo e tudo de melhor na sua linda caminhada!! Te amamos grandão! Ps.: Não adianta ficar brava que postamos nossas fotinhas (sabemos que você odeia kkkk) mas é que é MUITO AMOR envolvido! Boa viagem.”Além de Nina, Rogério e Ludmila também são pais de Miguel, de 10 anos. A publicação rapidamente recebeu comentários de amigos e fãs, que se identificaram com a situação. “Rapaz, só quem é pai de menina sabe… Deus abençoe sempre irmão!”, comentou o músico Daniel Malker da Motta de Souza.Entre os seguidores, muitos relataram experiências semelhantes. “Eu já passei por isso. Meu filho foi para Portugal há 2 anos e está lá! É uma mistura de felicidade, orgulho, mas saudades e medo! Mas temos que deixar ir!”, escreveu uma fã. Outra internauta resumiu o sentimento: “Amar é tão complexo... É deixar ir mesmo querendo que fique. Amar um filho então... Absurdamente genuíno.”