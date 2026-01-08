Filha de Tays Reis e Biel passou por cirurgia após queda - Reprodução/Instagram

Filha de Tays Reis e Biel passou por cirurgia após queda Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 22:45

Rio - Tays Reis relatou o susto que passou após a filha Pietra, de 3 anos, fruto da relação com Biel, ser submetida a uma cirurgia de emergência após uma queda. A cantora publicou nesta quinta-feira (8) uma foto sentada na cadeira de rodas e com a menina no colo.

fotogaleria

"Primeiro susto de 2026, que graças a Deus superamos! Uma queda da escadinha da cama elástica resultou em uma cirurgia de emergência. Mais uma batalha vencida pra Pepeu! Agora vamos pra casa descansar e recuperar!!!', contou.

Tays exaltou o companheiro de Biel durante o momento de tensão com a saúde da filha. "Ontem foi uma noite muito difícil, mas a gente tira força de onde não tem! Minha vida todinha nessa foto! Mais um susto pra conta da família! Eu tenho um marido super tudo! Nosso herói sem capa", afirmou a cantora.