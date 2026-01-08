Marina Sena chama atenção em ensaio de biquíni na cachoeira - Reprodução/Instagram

Marina Sena chama atenção em ensaio de biquíni na cachoeiraReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 21:59

Rio - Marina Sena, de 29 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos que exaltam sua conexão com a natureza e seu estilo marcante. Nos registros, a cantora aparece usando um biquíni vermelho, esbanjando sensualidade e leveza em cliques feitos tanto sozinha quanto ao lado de um grupo de amigos, em um cenário paradisíaco.

Na legenda da publicação, Marina escreveu “Descalça numa ilha”, fazendo referência à própria música, lançada em 2025.

A postagem não demorou a receber diversos elogios nos comentários. “Chegou a dona do verão”, escreveu um seguidor. “Muita beleza natural envolvida”, comentou outro. “Amamos você no interior”, disse um terceiro.