Fábio Porchat e a namorada, Priscila Castello Branco, curtem férias no EgitoReprodução/Instagram
Fábio Porchat dança 'Faraó' com a namorada no Egito
'Rindo à toa', declara Priscila ao publicar fotos da viagem com o humorista
Fábio Porchat dança 'Faraó' com a namorada no Egito
'Rindo à toa', declara Priscila ao publicar fotos da viagem com o humorista
Thais Carla detalha procedimentos estéticos que fará após bariátrica
Influenciadora relatou que pretende remover excesso de pele
Ex-affair de Vini Jr. assume namoro com Guga, do Fluminense
Casal surgiu em clima de romance em Fernando de Noronha
Márcia Goldschmidt sofre acidente doméstico e faz alerta: 'Cuidado'
Apresentadora falou sobre os perigos escondidos dentro de casa
Julia Roberts diz que não faria ‘Uma Linda Mulher’ nos dias de hoje
Atriz comenta desconforto do público e destaca como os tempos e ideias mudaram
Filho de Preta Gil anuncia novo álbum e relata 'ano difícil' com morte da mãe
Francisco Gil é um dos integrantes da banda Gilsons
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.