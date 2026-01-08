Fábio Porchat e a namorada, Priscila Castello Branco, curtem férias no Egito - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 19:27

Rio - Fábio Porchat, de 42 anos, e a namorada, Priscila Castello Branco, de 36, estão aproveitando dias de férias no Egito. Nesta quinta-feira (8), o casal compartilhou nas redes sociais momentos do passeio pelas pirâmides de Gizé.

Nos Stories do Instagram, os dois aparecem em frente ao famoso monumento histórico se divertindo ao som de “Faraó”, clássico do axé, de Margareth Menezes. A dança, no entanto, acaba sendo interrompida de forma inesperada quando o celular cai do apoio improvisado. “Caiu essa m*”, comenta Priscila, rindo da situação.

Além do vídeo descontraído, Priscila também publicou uma série de fotos da viagem. Nos registros, ela surge sorridente, usando um macacão verde, abraçada com Porchat, durante um almoço e admirando a paisagem local. “Rindo à toa”, escreveu a influenciadora na legenda de um dos cliques.