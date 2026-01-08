Virginia corre pelas ruas de Dubai para assistir jogo de Vini Jr - Reprodução/Instagram

Virginia corre pelas ruas de Dubai para assistir jogo de Vini JrReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 17:10

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, precisou literalmente correr pelas ruas de Dubai para conseguir chegar a tempo a um bar e assistir ao jogo do Real Madrid, time em que o namorado, Vini Jr., atua como atacante. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, nesta quinta-feira (8), Virginia aparece apressada ao lado dos amigos, faltando apenas oito minutos para o início da partida. “Tudo isso para não perder o começo do jogo”, escreveu na legenda.

Depois de passar alguns dias na Espanha ao lado de Vini, a empresária está em Dubai cumprindo compromissos profissionais. Ainda assim, a distância não foi motivo para deixar de acompanhar o segundo jogo do ano do jogador, que enfrenta hoje o Atlético de Madrid pela Supercopa da Espanha, disputada em Jedá, na Arábia Saudita.

Mais cedo, Duda Freire, melhor amiga de Virginia, mostrou o look escolhido pela influenciadora para a ocasião. A produção contou com uma jaqueta exclusiva estampada com imagens de Vini Jr. nas costas e nas mangas, assinada pela artista brasileira Ariadne Lobo. “Hoje tem jogo e a loira já está trajada”, escreveu Duda na legenda.