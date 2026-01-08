Larissa Santos negou chateação com Gustavo Mioto após romance - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2026 21:32

Rio - Larissa Santos se manifestou após o "Fofocalizando" desta quinta-feira (8) noticiar que a influenciadora estaria chateada com Gustavo Mioto após o sertanejo não assumir o romance que teve com ela. A ex-BBB negou a história em comentário no perfil "Alfinetei" do Instagram.

"O jornalista que afirmou isso é o mesmo que também disse que o Gustavo ficava com minha amiga Eva e que não queria assumi-la, sendo que eles nunca nem ficaram, né? Mais uma vez tentam criar uma narrativa em que a mulher aparece como se estivesse esperando ser escolhida. Isso não é verdade", escreveu ela.

A influenciadora admitiu que já se envolveu com o cantor e descartou qualquer problema entre eles. "Já ficamos, sim, mas faz um tempo. Hoje somos amigos e tenho carinho pelo Gustavo. Nunca houve cobrança de nenhum dos dois lados. Vamos continuar aparecendo juntos porque temos o mesmo ciclo de amigos. E seguimos aqui tranquilos, e rindo disso tudo."