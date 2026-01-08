Guga, do Fluminense, assume namoro com a influenciadora e modelo Catherine BascoyReprodução / Instagram
Em seu perfil no Instagram, a influenciadora abriu um álbum de fotos ao lado do jogador e de amigos durante o Réveillon na ilha. Na legenda, escreveu: “Vou morar na ilha do amor”. Guga respondeu nos comentários: “Dias incríveis! Obrigado por tudo”.
O atleta também compartilhou imagens das férias e comentou sobre o período de descanso: “Pra fechar as férias da melhor forma possível. Obrigado, Noronha!”.
Guga está solteiro desde o término do namoro de 5 anos com Jessica Franzoni, encerrado no fim do ano passado.
Catherine Boscoy ganhou projeção ao participar do reality show "De Férias com o Ex". No passado, viveu um breve affair com Vini Jr. e também teve um relacionamento com o ex-BBB Gui Napolitano. No reality, apareceu como ex-namorada de Gui Araújo.
