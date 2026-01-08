Guga, do Fluminense, assume namoro com a influenciadora e modelo Catherine Bascoy - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 19:10

Rio - A modelo Catherine Bascoy e o lateral-direito Guga, do Fluminense, confirmaram o romance por meio de publicações nas redes sociais na noite de quarta-feira (7). O casal passou a virada do ano em Fernando de Noronha e dividiu registros em clima de intimidade, incluindo um beijo.