Neta de Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna Furlan, é diagnosticada com câncer de mama aos 24 anos - Reprodução / Instagram

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna Furlan, é diagnosticada com câncer de mama aos 24 anosReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 15:59 | Atualizado 08/01/2026 16:00

Rio - A influenciadora Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, anunciou nesta quarta-feira (7) que foi diagnosticada com câncer de mama aos 24 anos. A informação foi compartilhada por ela nas redes sociais, onde explicou que enfrenta um carcinoma mamário invasivo com metástase.

fotogaleria

Segundo Bruna, o diagnóstico chegou no fim de dezembro de 2025. No relato, ela detalhou que o câncer é do tipo não especial, hormonal e HER2 negativo. "No final de dezembro de 2025, eu fui oficialmente diagnosticada com câncer de mama. Não foi fácil e não está sendo fácil, mas eu nunca fui capaz de esconder algo de vocês", escreveu na legenda da publicação.A influenciadora afirmou que decidiu tornar a situação pública por entender o impacto que seus relatos têm em outras pessoas. "Todas às vezes que eu compartilhei alguma dor aqui, tive o retorno de que isso serviu de ajuda para outra pessoa. Então lá vamos nós!", disse.Bruna adiantou que enfrentará um tratamento longo, que inclui quimioterapia, cirurgia e radioterapia. "Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados", afirmou. Apesar do cenário, garantiu que seguirá fiel à própria personalidade. "Prometo ser fiel a quem eu sou — viciada em viver.""Eu tenho um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, que basicamente é o tipo de câncer de mama mais comum. O meu é hormonal, então ele é meio que alimentado pelos meus hormônios, de forma bem leiga, é HER2 negativo e eu tô, infelizmente, com metástase", contou.Bruna também esclareceu o motivo da exposição. "Eu não tô deixando isso público por empatia, por like ou por qualquer outro motivo que as pessoas possam achar. Eu tô fazendo isso porque descobri que o câncer de mama tem crescido em mulheres mais jovens, e isso me chocou muito."Ela relatou o impacto emocional ao receber o diagnóstico tão cedo. "Eu fiquei com uma sensação muito grande de injustiça, por que eu pensei: ‘Como assim eu tenho 24 anos e tô com câncer de mama?’”, desabafou. Ao buscar referências, disse ter sentido falta de ver jovens da mesma idade passando pela mesma situação. “Eu sinto falta de ter alguém com quem eu consiga me identificar, que esteja equilibrando o tratamento com a vida de uma jovem. Eu tô no auge da minha juventude e eu quero viver isso.”Por isso, Bruna afirmou que pretende compartilhar todas as etapas do processo, desde o início. “Quero dividir os altos, os baixos e continuar compartilhando a minha vida normal.” Ela reforçou: “Eu vou tentar mostrar tudo da forma mais honesta e crua que o meu emocional permitir.” Ao final, resumiu o momento: “Tô com câncer, mas tô bem. Sou a mesma Bruna de sempre e vou vencer isso.”Filha de Vini Nóbrega, um dos seis filhos de Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna recebeu diversas mensagens de apoio nos comentários. O pai escreveu: “Filha, você foi o presente que eu não sabia que precisava, mas que hoje é a razão de tudo o que eu faço. Vou caminhar ao seu lado nessa jornada de superação. Te amo demais.”A amiga Maisa também deixou uma mensagem: “Muita força, Bru. Já deu certo.” Larissa Manoela disse: "Já deu certo". A tia Mafê Nóbrega comentou: “Estamos aqui para tudo.” Já a mãe, Bel Nóbrega, declarou: “Muito orgulho da mulher forte que você se tornou! Filhinha, te amo mais que tudo.”