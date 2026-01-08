Mariana Xavier e Silvero Pereira em Salvador, BahiaReprodução / Instagram
Vale lembrar que Mariana atuou como professora de lambaeróbica entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, e Silvero Pereira foi o vencedor da edição de 2025 do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck", da TV Globo.
O vídeo foi postado inicialmente por Mariana Xavier e compartilhado por Silvero, gerando engajamento de seguidores que acompanham a rotina dos artistas na capital baiana. A atividade faz parte do roteiro de férias dos atores, que seguem em viagem pelo Nordeste brasileiro neste o início de 2026.
