Rio - Os atores Mariana Xavier e Silvero Pereira publicaram, nesta quarta-feira (7), um vídeo fazendo a coreografia da música "Tchan no Havaí", sucesso do grupo É o Tchan lançado originalmente em 1998. O registro foi feito durante a estadia da dupla em Salvador, na Bahia, onde estão de férias. Nas imagens compartilhadas em redes sociais, os artistas aparecem no mar, simulando os movimentos realizados pelos dançarinos no clipe oficial da canção.
Mariana Xavier e Silvero Pereira dançam 'É o Tchan no Havaí' do grupo É o Tchan - Reprodução / Instagram
Vale lembrar que Mariana atuou como professora de lambaeróbica entre o final da década de 1990 e o início dos anos 2000, e Silvero Pereira foi o vencedor da edição de 2025 do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck", da TV Globo. 

O vídeo foi postado inicialmente por Mariana Xavier e compartilhado por Silvero, gerando engajamento de seguidores que acompanham a rotina dos artistas na capital baiana. A atividade faz parte do roteiro de férias dos atores, que seguem em viagem pelo Nordeste brasileiro neste o início de 2026.
Assista ao vídeo: