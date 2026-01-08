Elenco se reúne em festa de lançamento de 'Coração Acelerado'

Leticia Spiller - Victor Chapetta / Brazil News



08/01/2026

Rio - O elenco da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, participou do evento de lançamento do folhetim de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, nos estúdios Globo, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (7). A trama substituirá "Dona de Mim" na faixa das 19h.

Isadora Cruz, Letícia Spiller, Isabelle Drumond, Leandra Leal e Gabz foram algumas atrizes que estiveram no local e capricharam nos looks. Outras estrelas como Evaldo Macarrão, Diego Martins, Elisa Lucinda, Thomas Aquino, Ramille, Daniel de Oliveira, Filipe Bragança, Marcos Caruso e David Junior também prestigiaram o evento.



