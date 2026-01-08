Matéria Salva!

Elenco se reúne em festa de lançamento de 'Coração Acelerado'
Elenco se reúne em festa de lançamento de 'Coração Acelerado'

Famosos capricham no visual para o evento; veja

Leticia SpillerVictor Chapetta / Brazil News

Rio - O elenco da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, participou do evento de lançamento do folhetim de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, nos estúdios Globo, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (7). A trama substituirá "Dona de Mim" na faixa das 19h. 
fotogaleria
Isadora Cruz - Victor Chapetta / Brazil News
Thomás Aquino - Victor Chapetta / Brazil News
Isabelle Drumond - Victor Chapetta / Brazil News
Filipe Bragança - Victor Chapetta / Brazil News
Elisa Lucinda - Victor Chapetta / Brazil News
Diego Martins - Victor Chapetta / Brazil News
Evaldo Macarrão - Victor Chapetta / Brazil News
Leandra Leal - Victor Chapetta / Brazil News
Leticia Spiller - Victor Chapetta / Brazil News
Paula Fernandes - Victor Chapetta / Brazil News
Marcos Caruso - Victor Chapetta / Brazil News
Daniel de Oliveira - Victor Chapetta / Brazil News
Stepan Nercessian - Victor Chapetta / Brazil News
David Junior - Victor Chapetta / Brazil News
Gabz - Victor Chapetta / Brazil News
Isadora Cruz, Letícia Spiller, Isabelle Drumond, Leandra Leal e Gabz foram algumas atrizes que estiveram no local e capricharam nos looks. Outras estrelas como Evaldo Macarrão, Diego Martins, Elisa Lucinda, Thomas Aquino, Ramille, Daniel de Oliveira, Filipe Bragança, Marcos Caruso e David Junior também prestigiaram o evento.
Paula Fernandes, que dará vida à Maria Cecília na novela, foi a atração musical da festa. 
 

