Leticia SpillerVictor Chapetta / Brazil News
Rio - O elenco da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, participou do evento de lançamento do folhetim de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, nos estúdios Globo, na Zona Sudoeste do Rio, nesta quarta-feira (7). A trama substituirá "Dona de Mim" na faixa das 19h.
Elenco se reúne em festa de lançamento de 'Coração Acelerado'
Famosos capricham no visual para o evento; veja
Isadora Cruz, Letícia Spiller, Isabelle Drumond, Leandra Leal e Gabz foram algumas atrizes que estiveram no local e capricharam nos looks. Outras estrelas como Evaldo Macarrão, Diego Martins, Elisa Lucinda, Thomas Aquino, Ramille, Daniel de Oliveira, Filipe Bragança, Marcos Caruso e David Junior também prestigiaram o evento.
Paula Fernandes, que dará vida à Maria Cecília na novela, foi a atração musical da festa.
