Haley Baylee e Matt Kalil se casaram em 2015 e separaram em 2022 - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 07:43 | Atualizado 08/01/2026 07:55

O ex-jogador de futebol americano Matt Kalil processou sua ex-mulher, a modelo Haley Baylee, após ela ter afirmado que o tamanho do órgão sexual dele causou o divórcio . Segundo o atleta, os "comentários invasivos" da influenciadora "arruinaram sua tentativa de se manter longe dos holofotes" após a aposentadoria do esporte, de acordo com publicação do "TMZ Sports".

Na época, Haley afirmou que tentou "de tudo" para fazer o relacionamento dar certo, mas era uma tarefa "impossível". "Era como se ele tivesse duas latas de refrigerante empilhadas, talvez três", revelou, em novembro de 2025.

Na matéria da última terça-feira (6), Matt revelou que tem sido alvo de "atenção indesejada e comentários invasivos do público". Ele também alega que seus familiares "têm sido obrigados a suportar a contínua circulação pública dessas declarações degradantes e profundamente pessoais".

A nova mulher de Kalil também tem recebido mensagens "perturbadoras e alarmantes", explicou o ex-atleta da NFL, que ainda acusou Haley de se beneficiar financeiramente das declarações.

Agora, Matt solicita uma indenização de 75 mil dólares (cerca de R$ 404 mil, na cotação atual), por todas as causas alegadas.

Baylee tem mais de 9,3 milhões de seguidores no Instagram e posta vídeos de comédia sobre a sua rotina. Já Matt, de 36 anos, entrou na NFL, a liga profissional norte-americana, em 2012, mas se aposentou em 2019 para fundar uma companhia de tequila juntamente com o irmão. A influencer e o atleta se casaram em 2015 e separaram em 2022.