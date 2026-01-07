Zé Felipe anuncia pausa no consumo de álcool - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2026 19:03

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para anunciar que decidiu pausar temporariamente o consumo de álcool.

A escolha do sertanejo se encaixa no movimento “Janeiro Seco” (Dry January), campanha criada no Reino Unido, em 2013, que propõe a abstinência de bebidas alcoólicas por 31 dias. A iniciativa tem como objetivo incentivar hábitos mais saudáveis e promover uma reflexão sobre a relação com o álcool, especialmente no período pós-festas de fim de ano.

Nos stories do Instagram, o filho do cantor Leonardo compartilhou uma foto sorrindo e explicou o motivo da decisão. “ Vou ficar um tempo sem álcool, é muito treino. O ano mais abençoado começou”, escreveu, indicando que o foco atual está na saúde, na disciplina e na rotina de exercícios.