Eduardo Paes leva fãs à loucura ao publicar vídeo de Shakira - Reprodução/Instagram/Youtube

Publicado 07/01/2026 17:02

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (7) ao agitar os fãs que aguardam ansiosamente o anúncio da grande atração do “Todo Mundo no Rio”, megashow previsto para acontecer em maio, na Praia de Copacabana.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Paes compartilhou um trecho do clipe do hit “Hips Don’t Lie”, sucesso mundial da cantora colombiana Shakira, acompanhado de uma legenda enigmática: “Será? Eu não sei de nada!”. A publicação foi suficiente para levantar rumores da possibilidade de um show histórico da artista na orla carioca.

O post surge poucos dias depois de o prefeito ter divulgado imagens de diversos artistas internacionais, instigando o público ao perguntar quem seria o responsável pelo próximo espetáculo em Copacabana. Entre os nomes citados estavam Shakira, Britney Spears, Beyoncé, Rihanna, Adele, Paul McCartney e Justin Bieber.

Nos comentários da publicação que destaca Shakira, os internautas não esconderam a empolgação. “Anuncia logo, ninguém aguenta mais”, escreveu um seguidor. Um fã-clube brasileiro da cantora comemorou: “Foi essa que nós pedimos sim, Dudu!”. Já outro fã disse: “Ela é a escolha perfeita e você sabe disso, Dudu!”.

Até o momento, a Prefeitura do Rio não confirmou oficialmente quem será a atração principal do evento.