Francisco Hilbert é filho dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo HilbertReprodução/TikTok

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Francisco Hilbert, de 17 anos, filho dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, usou as redes sociais recentemente para compartilhar uma retrospectiva do ano de 2025.
Em seu perfil no TikTok, o jovem publicou uma sequência de fotos reunindo momentos marcantes do ano. Nas imagens, Francisco aparece ao lado de amigos e da família, além de registros sozinho, trabalhando como modelo e aproveitando dias de descanso em praias e cachoeiras. “12 meses = 12 fotos”, escreveu ele na legenda da publicação.
A postagem rapidamente ganhou diversas de curtidas e compartilhamentos, além de comentários dos fãs da família. Muitos internautas destacaram a semelhança física entre Francisco e o pai, Rodrigo Hilbert. “O filho do Rodrigo Hilbert é lindo igual a ele”, comentou uma seguidora. “Amigo, literalmente sua beleza vem de berço”, escreveu outra.
Francisco é irmão gêmeo de João Hilbert, que também segue carreira como modelo. Além dos dois, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert também são pais de Maria, de 5 anos.
fotogaleria
Francisco Hilbert chama atenção na web - Reprodução/TikTok
Francisco ao lado do pai e dos irmãos - Reprodução/TikTok
Francisco e Rodrigo Hilbert - Reprodução/TikTok
Francisco Hilbert trabalha como modelo - Reprodução/TikTok
Francisco Hilbert é filho dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Reprodução/TikTok
 