Francisco Hilbert é filho dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Reprodução/TikTok

Publicado 07/01/2026 20:13

Rio - Francisco Hilbert, de 17 anos, filho dos apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, usou as redes sociais recentemente para compartilhar uma retrospectiva do ano de 2025.

Em seu perfil no TikTok, o jovem publicou uma sequência de fotos reunindo momentos marcantes do ano. Nas imagens, Francisco aparece ao lado de amigos e da família, além de registros sozinho, trabalhando como modelo e aproveitando dias de descanso em praias e cachoeiras. “12 meses = 12 fotos”, escreveu ele na legenda da publicação.

A postagem rapidamente ganhou diversas de curtidas e compartilhamentos, além de comentários dos fãs da família. Muitos internautas destacaram a semelhança física entre Francisco e o pai, Rodrigo Hilbert. “O filho do Rodrigo Hilbert é lindo igual a ele”, comentou uma seguidora. “Amigo, literalmente sua beleza vem de berço”, escreveu outra.

Francisco é irmão gêmeo de João Hilbert, que também segue carreira como modelo. Além dos dois, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert também são pais de Maria, de 5 anos.