Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem férias na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2026 18:13

Rio - Taís Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais para celebrar o Dia do Leitor, comemorado nesta quarta-feira (7). Ao lado do marido, o ator e diretor Lázaro Ramos, também de 47 anos, a artista compartilhou registros dedicados à leitura durante as férias do casal na Bahia.

Nas imagens publicadas, Taís aparece segurando o livro “Meridiana”, da escritora Eliana Alves Cruz, enquanto Lázaro exibe “A Paixão de Amâncio Amaro”, romance assinado pelo autor André Laurentino. “Ler para ver o mundo!”, escreveu a atriz na legenda.

Taís também aproveitou a publicação para indicar outras obras que fizeram parte de sua lista de leituras. Entre elas estão a biografia “Lélia Gonzalez: um retrato”, escrita por Sueli Carneiro, e o romance “A Cabeça do Santo”, da autora Socorro Acioli.

A postagem foi recebida com carinho por fãs e amigos do casal, que celebraram o incentivo à leitura nos comentários. “Vocês são minha inspiração. Eu os amo”, escreveu um seguidor. Outra internauta comemorou: “Amo que estamos lendo o mesmo livro”. Já uma terceira confessou: “Está me dando vontade de ler só de você postar livros”.