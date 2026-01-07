Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem férias na BahiaReprodução/Instagram
Taís Araújo e Lázaro Ramos compartilham leituras das férias no Dia do Leitor
Fãs elogiam incentivo à leitura nos comentários
Taís Araújo e Lázaro Ramos compartilham leituras das férias no Dia do Leitor
Fãs elogiam incentivo à leitura nos comentários
Publicação de Eduardo Paes com Shakira leva fãs à loucura
Público segue na expectativa pelo anúncio oficial da próxima atração do 'Todo Mundo no Rio'
Após nascimento de Zuza, Angélica e Luciano Huck surpreendem Nattan e Rafa Kalimann
Casal de apresentadores enviou um presente para os novos papais; saiba qual
Debora Bloch surge em rara aparição com marido português
Casal está curtindo as férias no Nordeste
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho posam com astro da Marvel
Encontro aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos
Sydney Sweeney posa nua e pintada de dourado em novo ensaio; confira
Atriz comentou sobre sua participação no filme de suspense 'A Empregada'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.