Sydney Sweeney possui papéis de destaque nas séries 'Euphoria' e 'The White Lotus'
Sydney Sweeney posa nua e pintada de dourado em novo ensaio; confira
Atriz comentou sobre sua participação no filme de suspense 'A Empregada'
Marcelo Faria se casa no deserto do Marrocos em cerimônia íntima
Evento foi realizado sem festa e sem presença de convidados
Katy Perry publica fotos com Orlando Bloom e Justin Trudeau
Registros mostram detalhes do fim de ano em família da cantora
Bruna Marquezine e Shawn Mendes trocam carinhos em passeio por Los Angeles
Atriz brasileira e cantor canadense foram fotografados juntos após temporada no Brasil
João Gomes e Ary Mirelle celebram 4 meses do filho Joaquim
Festa teve tema do desenho Bob Esponja
Francisco Hilbert chama atenção ao compartilhar retrospectiva do ano
Internautas destacam semelhança do jovem com o pai, Rodrigo Hilbert
‘Janeiro Seco’: Zé Felipe anuncia pausa no consumo de álcool
Cantor afirma que decisão está ligada à saúde e à rotina de treinos
