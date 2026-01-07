Sydney Sweeney possui papéis de destaque nas séries ’Euphoria’ e ’The White Lotus’ - Reprodução / Instagram

Sydney Sweeney possui papéis de destaque nas séries ’Euphoria’ e ’The White Lotus’Reprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 13:24

A atriz Sydney Sweeney, de 28 anos, posou nua e pintada de dourado para um ensaio da revista "W Magazine", publicado nesta terça-feira (6). De acordo com o periódico, a artista se transformou em uma estatueta de ouro para celebrar a sua participação como protagonista no filme de suspense "A Empregada", uma adaptação de um romance da autora Freida McFadden que entrou em cartaz nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (1º).

"Eu era um grande fã do livro. No momento em que abri a primeira página, não consegui largá-lo até terminar. Eu sabia que havia um roteiro circulando e fui atrás dele. Entrei no projeto e trabalhei com a Lionsgate para estruturar o filme. Adoro poder fazer parte da construção de todo o universo da obra, não apenas do universo do meu personagem. É como um quebra-cabeça gigante que eu posso montar", afirmou Sydney.

Em "A Empregada", Millie Calloway (Sydney Sweeney) ganha uma oferta para trabalhar como funcionária em uma mansão. Ela é contratada pelo casal Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar), mas aos poucos, o trabalho se mostra muito mais difícil e misterioso do que ela imaginava.

Sweeney alçou o estrelato por sua participação no filme "Era Uma Vez em Hollywood" (2019), do diretor Quentin Tarantino. Depois, ela se destacou por papéis nas séries "Euphoria", que será encerrada com o lançamento da 3ª temporada neste ano, e "The White Lotus", também em produção.

Além de "A Empregada", a atriz gravou, recentemente, o filme "Christy" (2025), em que interpreta a lendária boxeadora Christy Martin. Inspirada em fatos reais, a trama conta sobre a trajetória da atleta, uma das primeiras mulheres a se destacarem no esporte de luta nos anos 1990