Katy Perry publica fotos com Orlando Bloom e Justin TrudeauReprodução/Instagram

Publicado 07/01/2026 21:46

Rio - Katy Perry, de 41 anos, surpreendeu os fãs ao compartilhar um álbum de fotos com diversos momentos de seu fim de ano. A cantora reuniu registros íntimos e descontraídos que mostram desde celebrações em família até momentos românticos ao lado do atual namorado, Justin Trudeau, 54 anos, ex-primeiro-ministro do Canadá.

Entre as imagens, Katy aparece ao lado do ex-marido, Orlando Bloom, 48, com quem tem uma filha, Daisy Dove, de 5 anos. A pequena surge em clima de diversão, jogando cartas e patinando de mãos dadas com os pais. A artista também dividiu detalhes da decoração de Natal, tradições mantidas em família e até a lista de presentes da filha.

Em alguns registros do álbum, Katy posa com Justin Trudeau em passeios durante as férias de fim de ano. O canadense aparece nadando em um rio e sendo beijando pela cantora. “Férias”, escreveu a Katy na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs repercutiram a sequência de fotos com bom humor e surpresa. “Infartando com as fotos iniciais em família pra no final do dump ficar tranquilo”, brincou um seguidor. “A mulher tá apaixonada”, comentou outro.