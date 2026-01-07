Bruna Marquezine e Shawn Mendes - Reprodução do Instagram

Publicado 07/01/2026 21:35 | Atualizado 08/01/2026 07:51

Rio - Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar atenção ao surgirem juntos em clima de romance em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz brasileira, de 30 anos, e o cantor canadense, de 27, foram fotografados nesta quarta-feira (7) trocando carinhos durante um passeio pela cidade. As imagens mostram o casal abraçado e sorridente dentro de uma loja.

Antes da passagem pela Califórnia, os dois estiveram no Brasil. Eles passaram o Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, onde foram vistos juntos em diferentes ocasiões. Na viagem, contaram com a companhia de Sasha Meneghel e do marido dela, o cantor João Lucas.



Na última sexta-feira (2), Bruna e Shawn desembarcaram no Aeroporto de Maceió e, horas depois, apareceram novamente no Galeão, no Rio. Um vídeo gravado no local repercutiu nas redes sociais ao mostrar o cantor atendendo fãs enquanto Bruna carregava a caixa de transporte de Chihiro, cadelinha adotada pela atriz.



Ainda nas imagens, Shawn se aproxima de Bruna, demonstra cuidado e a chama de "babe", termo em inglês usado de forma carinhosa.