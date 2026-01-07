João Gomes e Ary Mirelle celebram 4 meses do filho Joaquim - Reprodução/Instagram

Publicado 07/01/2026 21:07

Rio - João Gomes e Ary Mirelle comemoraram, nesta quarta-feira (7), o quarto mesversário do filho caçula, Joaquim, com uma celebração em casa.

Com o tema do desenho Bob Esponja, a comemoração contou com um bolo em formato de abacaxi, referência à casa do personagem principal, além de docinhos decorados com elementos da animação.

Ao lado do irmão mais velho, Jorge, que completará dois anos em breve, Joaquim surgiu fantasiado de Bob Esponja, enquanto o primogênito vestiu a fantasia de Patrick Estrela, dupla inseparável do desenho animado. “4 meses do nosso amor”, escreveu Ary Mirelle na legenda do story no Instagram.

Nos comentários, fãs e seguidores da família se derreteram com os registros. “Onde tem o botão de curtir mil vezes? Lindos!”, escreveu uma internauta. “Que lindos, amei! Felicidades, Joaquim, amor você já tem de sobra!”, comentou outra. Já uma terceira destacou: “Um é a cópia da mãe e o outro a cópia do pai. Muito linda essa família”.