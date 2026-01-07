RodriguinhoReprodução / Instagram
As imagens foram publicadas nesta quarta-feira (7) em um post conjunto com o personal trainer dele responsável por acompanhar a transformação física do artista. No texto, o profissional destacou o empenho e a disciplina de Rodriguinho ao longo do processo.
"Quero dizer, primeiramente, parabéns ao meu amigo, irmão e consultoriado Rodriguinho, pelo empenho no nosso trabalho. Sim, dieta faz diferença, galera. O comprometimento traz grandes resultados. Algumas semanas atrás, tivemos o ápice da preparação, quando de fato viramos a chave do processo e tomamos a direção precisa para alcançarmos o resultado que vos apresento aqui neste post. Ainda não chegamos onde queremos e vamos chegar, mas já estamos 20 kg abaixo do que éramos. Vamos evoluir ainda mais e, em breve, fará sua estreia nos palcos, pois eu me responsabilizo por isso e garanto: ele levará o melhor físico da vida dele”, escreveu Lucas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.