Wagner Moura posa com Sebastian StanReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 14:30

Rio - Em Nova York, nos Estados Unidos, Wagner Moura teve um encontro com o astro da Marvel Sebastian Stan, o Bucky Barnes, em “Capitão América”, nesta terça-feira (6). O registro foi publicado, nesta quarta (7), nas redes sociais por Kleber Mendonça Filho, que também tirou uma foto com o ator.

Em seu perfil do Instagram, Kleber publicou o clique e apenas descreveu o encontro na legenda. “Wagner e Sebastian. Janeiro 2026”, escreveu ele, que, ao lado da mulher, a produtora francesa Emilie Lesclaux, também posou com o astro.



Nos comentários, os internautas foram à loucura com o encontro. “Recém é 07/01 e essa foto salvou o meu ano, que sabor”, disse um perfil. “O Soldado Tropical e o Soldado Invernal”, brincou outro. “Capitão Nascimento e Soldado Invernal. Que dupla!”, escreveu um terceiro.



Enquanto Wagner Moura não possui redes sociais, Kleber Mendonça Filho, por outro lado, compartilha vários registros do ator em sua corrida das principais premiações mundiais pelo filme “O Agente Secreto”. O fato também virou alvo dos internautas.



“Amo que o Wagner não tem Instagram e quem fica atualizando a gente é o Kleber”, disse um perfil. “Tira foto de tudo, Kleber!”, pediu outro. “Ai ai, eu fico aqui só imaginando o Kleber igual aqueles tios com o celular na mão tirando foto de tudo, amo”, brincou um terceiro.