Wagner Moura posa com Sebastian StanReprodução / Instagram
Nos comentários, os internautas foram à loucura com o encontro. “Recém é 07/01 e essa foto salvou o meu ano, que sabor”, disse um perfil. “O Soldado Tropical e o Soldado Invernal”, brincou outro. “Capitão Nascimento e Soldado Invernal. Que dupla!”, escreveu um terceiro.
Enquanto Wagner Moura não possui redes sociais, Kleber Mendonça Filho, por outro lado, compartilha vários registros do ator em sua corrida das principais premiações mundiais pelo filme “O Agente Secreto”. O fato também virou alvo dos internautas.
“Amo que o Wagner não tem Instagram e quem fica atualizando a gente é o Kleber”, disse um perfil. “Tira foto de tudo, Kleber!”, pediu outro. “Ai ai, eu fico aqui só imaginando o Kleber igual aqueles tios com o celular na mão tirando foto de tudo, amo”, brincou um terceiro.
