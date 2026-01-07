Marcelo Faria se casa no deserto do Marrocos em cerimônia íntima e sem convidados - Reprodução / Instagram

Marcelo Faria se casa no deserto do Marrocos em cerimônia íntima e sem convidadosReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 23:04

Rio - O ator Marcelo Faria está casado! Nesta quarta-feira (7), o artista anunciou que oficializou a união com Thatiana Travassos durante uma viagem ao Marrocos. O casamento discreto aconteceu no deserto de Agafay sem convidados.

fotogaleria

A cerimônia ocorreu no dia 15 de dezembro de 2025 e teve caráter simbólico. Marcelo Faria divulgou um vídeo com imagens do momento, no qual aparece ao lado da mulher vestindo roupas típicas da região. O casal trocou alianças, fez juras de amor e celebrou a data de forma reservada, em meio à paisagem desértica.Nas redes sociais, o ator explicou a decisão de compartilhar o episódio com o público e detalhou como o casamento foi organizado. "Eu não sou muito de postar todos os dias, mas isso vocês já sabem, só que existem momentos que preciso dividir, seja com meus fãs, seguidores, colegas, amigos, família ou com meu amor. Hoje resolvi mostrar um pouco do dia 15/12/2025, neste dia, @thatianatravassos e eu, resolvemos celebrar a nossa união, foi simples, discreto, sem convidados, sem festa e sem nenhum conhecido por perto, quase de improviso, registramos este momento nosso para mostrar para vocês."Marcelo também destacou o simbolismo do local escolhido e um fato inusitado ocorrido no dia da cerimônia. "Escolhemos o deserto Marroquino, Algafay… um lugar que chove 40 milímetros por ano! Pois resolveu chover 35 milímetros neste dia, para lavar nossas almas e nos mostrar que somos muito menores do que um grão de areia neste universo, e que por mais que planejemos e desejemos algo, quem manda é ela, a Natureza, esta que no fim de tarde, bem na hora que programamos, resolveu nos dar um pôr do sol que foi o motivo de irmos até o deserto!"O ator afirmou que o casamento representa uma nova etapa do relacionamento, que já dura 4 anos. "Conseguimos celebrar nossa caminhada que já dura 4 anos mas que agora entra numa nova fase, a de juntar nossos paninhos de bunda, como a Thati gosta de falar, (risos). Foi lindo e só nosso! Tá, ligamos pros nossos pintinhos para eles celebrarem um pouco com a gente, mas foi só."Ao encerrar o relato, Marcelo Faria reforçou o caráter pessoal da cerimônia e agradeceu à mulher. "Filmamos o que conseguimos, mas o que falamos um pro outro ficará somente para nós. Meu amor, sua ideia deu certo, fomos pro Marrocos e ainda trouxemos nossos tapetes mágicos, agora já podemos voar pelo mundo! Obrigado meu amor por esses momentos lindos!"