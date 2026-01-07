Debora Bloch e o marido português João Nuno MartinsReprodução / Instagram
Na legenda, Debora resumiu o espírito dos dias longe da rotina: "Agenda do dia: jangada, mar, amigos, peixe-boi, rede e vento".
Após encerrar os trabalhos no remake de "Vale Tudo", em que interpretou novamente a vilã Odete Roitman, a atriz aproveitou o período de pausa. Primeiro, passou um tempo em Lisboa, cidade natal de João Nuno Martins, e agora desfruta das paisagens naturais de Alagoas.
Debora e João iniciaram o relacionamento em 2018 e oficializaram o casamento pouco mais de um ano depois. Desde então, fazem poucas aparições públicas e dividem a vida entre o Brasil e Portugal.
Recentemente, a atriz também celebrou o aniversário de 28 anos do filho caçula, Hugo Bloch Anquier, fruto do antigo casamento com o chef francês Olivier Anquier. Além de Hugo, Debora é mãe de Júlia Anquier, de 32 anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.