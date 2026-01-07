Após nascimento de Zuza, Nattan e Rafa Kalimann recebem presente de Angélica e Luciano Huck Reprodução / Instagram
Nas redes sociais, Nattan fez questão de agradecer o gesto. "Obrigado pelo carinho", escreveu o cantor ao mostrar as flores recebidas.
Zuza nasceu na terça-feira (6), no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O nome escolhido pelo casal é uma homenagem a uma pessoa especial na vida do cantor.
Após o nascimento, Nattan recorreu às redes sociais para comentar a experiência vivida no hospital. Segundo o artista, o trabalho de parto durou cerca de 40 horas. Na publicação, ele agradeceu à equipe médica pelo atendimento prestado à filha e à influenciadora.
“Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só”, escreveu o compositor.
