O cantor Nattanzinho, de 27 anos, compartilhou fotos do nascimento da Zuza, sua primeira filha com a influenciadora Rafa Kalimann, nesta terça-feira (6). Ele afirmou que o trabalho de parto durou 40 horas e agradeceu à equipe médica que realizou a operação.
"Essas mulheres são anjos aqui na terra. Obrigado por tanta paciência, dedicação e amor com Zuza e Rafa. Foram 40 horas juntas em um propósito só", escreveu o compositor nas redes sociais.
Famosos parabenizam casal
Rafa deu à luz no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O casal anunciou a chegada da bebê em publicação conjunta. "Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026. O dia que será pra sempre", celebraram.
Os novos papais receberam as felicitações de várias celebridades. "Deus abençoe muito essa princesa e essa família", disse Ivete Sangalo. "Bem-vinda, Zuza! Muita saúde e puro amor, família! Parabéns!", desejou Juliana Paiva. "Que benção, seja bem-vinda, Zuza", afirmou Mari Fernandez.
Nattan e a influencer tornaram o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, revelaram a gravidez, e no mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina. O nome Zuza é uma homenagem a Josefina, avó falecida do cantor que tinha este apelido.