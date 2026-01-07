Jade Picon exibe corpo escultural em novos cliques em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram
Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios e exaltaram a beleza de Jade. “Uau, você fica cada dia mais impressionante”, afirmou um perfil. “As fotos perfeitas dela sempre sendo as próximas”, disse outro. “Uma sereia! Você deixou Noronha mais bonita do que já é”, garantiu um terceiro.
Jade Picon desembarcou em Fernando de Noronha após passar o Réveillon em Maracaípe, também em Pernambuco, acompanhada do namorado, o ator André Lamoglia, de 28 anos. O casal surgiu em clima de romance durante a queima de fogos que marcou a virada do ano.
