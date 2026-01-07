Jade Picon exibe corpo escultural em novos cliques em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Jade Picon exibe corpo escultural em novos cliques em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 07/01/2026 07:47

Rio - Jade Picon, de 24 anos, encantou a web com novos cliques em Fernando de Noronha. Nesta terça-feira (6), a atriz posou de maiô em uma praia com a paisagem paradisíaca de Fernando de Noronha (PE), onde passa as férias, e recebeu uma enxurrada de elogios.

fotogaleria